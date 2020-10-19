Haberler Süper Lig Son dakika: MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

Son dakika: - maçı ertelendi!

'de corona virüsü depremi sürüyor. 'un birçok oyuncusunda tespit edilen Covid-19 nedeniyle . Erzurumspor maçı ertelenmişti. ekibinin Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı maçının da ertelendiği belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
Son dakika: MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

ekiplerinden 'un Erzurumspor ile oynaması gereken maçının ertelenmesinin ardından 6. haftada Ankaragücü ile oynayacağı mücadele de ertelendi.

İlk etapta 17'si futbolcu olmak üzere 19 kişinin testi pozitif çıkan Hatayspor'da oyuncuların 14 günlük karantinada kalması gerektiği için Ankaragücü maçı için de erteleme kararı alındı. Ankaragücü - Hatayspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktı.

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

BİZE ULAŞIN