Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Karagümrük'ten Galatasaray'a çalımı!

Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı!

36 yıl sonra 'e geri dönen iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli file bekçisi Viviano'yu kadrosuna katan ekibi, Galatasaray'ın gündemindeki 'ya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

'in yeni ekibi , transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde deneyimli file bekçisi Viviano'ya imza attıran ekibi, sağ bek için rotayı yine bir İtalyan'a çevirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ!
Tuttomercato'nun haberi ve Ajansspor'un derlediği habere göre Karagümrük, Brighton ile sözleşmesi sona eren 'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Bugün içerisinde tarafların bir kez daha görüşeceği kaydedildi.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR!
Haberde Galatasaray'ın da bonservisi elinde olan Ezequiel Schelotto ilgisinin olduğundan bahsediliyor.

Arjantin doğumlu oyuncu, 2008'de 'ya gelmiş ve İtalyan vatandaşlığına geçmişti. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brighton formasıyla 9 maçta 451 dakika forma giydi. Sağ bekin haricinde sağ açıkta da forma giyebiliyor.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 12:53
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