Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı!

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde deneyimli file bekçisi Viviano'ya imza attıran İstanbul ekibi, sağ bek için rotayı yine bir İtalyan'a çevirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ!

Tuttomercato'nun haberi ve Ajansspor'un derlediği habere göre Karagümrük, Brighton ile sözleşmesi sona eren Ezequiel Schelotto'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Bugün içerisinde tarafların bir kez daha görüşeceği kaydedildi.



GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR!

Haberde Galatasaray'ın da bonservisi elinde olan Ezequiel Schelotto ilgisinin olduğundan bahsediliyor.

Arjantin doğumlu oyuncu, 2008'de İtalya'ya gelmiş ve İtalyan vatandaşlığına geçmişti. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brighton formasıyla 9 maçta 451 dakika forma giydi. Sağ bekin haricinde sağ açıkta da forma giyebiliyor.