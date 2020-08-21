Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı!
36 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Fatih Karagümrük iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli file bekçisi Viviano'yu kadrosuna katan İstanbul ekibi, Galatasaray'ın gündemindeki Ezequiel Schelotto'ya 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz günlerde deneyimli file bekçisi Viviano'ya imza attıran İstanbul ekibi, sağ bek için rotayı yine bir İtalyan'a çevirdi.
3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ!
Tuttomercato'nun haberi ve Ajansspor'un derlediği habere göre Karagümrük, Brighton ile sözleşmesi sona eren Ezequiel Schelotto'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. Bugün içerisinde tarafların bir kez daha görüşeceği kaydedildi.
GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR!
Haberde Galatasaray'ın da bonservisi elinde olan Ezequiel Schelotto ilgisinin olduğundan bahsediliyor.
Arjantin doğumlu oyuncu, 2008'de İtalya'ya gelmiş ve İtalyan vatandaşlığına geçmişti. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Brighton formasıyla 9 maçta 451 dakika forma giydi. Sağ bekin haricinde sağ açıkta da forma giyebiliyor.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 12:53
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karagümrük'ten Galatasaray'a Ezequiel Schelotto çalımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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