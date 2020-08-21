Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında gelen Hollandalı yıldız Ryan Babel, beklediği teklifleri alamamıştı. Takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan tecrübeli isim antrenmanlardaki performansıyla herkesi şaşırttı.
Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da yeni sezon hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.
Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 09:54
- Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel!
- Kapalıçarşı 2.5 ziynet 21 Ağustos 2020 kaç lira? (TL) 21 Ağustos Kapalıçarşı 2.5 ziynet fiyatı ne? Altın fiyatları...
- 21 Ağustos 1 Bitcoin kaç lira? (TL) 21 Ağustos 2020 Bitcoin kuru güncel bilgiler…
- Resmi Gazete'de açıklandı! Kariye müzesi Kariye Camii oldu!
- Ürdün'de corona virüsü nedeniyle futbol faaliyetlerine 14 gün ara verildi
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"
- Golcü ismi böyle duyurdular! "Fenerbahçe'de oynayacak"
- Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
- Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
- Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.