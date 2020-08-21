Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Terim'i şoke eden isim! İdmanlarda...

'i şoke eden isim: !

Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel!

hazırlıklarını sürdüren 'da takımdan gönderilmesi beklenen isimlerin başında gelen , beklediği teklifleri alamamıştı. Takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayan tecrübeli isim antrenmanlardaki performansıyla herkesi şaşırttı.

Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan , beklediği teklifi alamadı. da hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, 'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.

Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 09:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'i şoke eden isim: Ryan Babel! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA