Hatayspor’a 10 numara - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’a 10 numara

Hatayspor’a 10 numara

'in yeni ekibi , Portekiz'de takımında oynayan 'yu kadrosuna kattı.

'in yeni ekibi , Portekiz'de takımında oynayan 'yu kadrosuna kattı. Takımın kampına katılan ve bireysel çalışmalara başlayan 33 yaşındaki maestroyla bugün resmi imzaların atılacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Boavista, Leixoes, Panafiel, Rio Ave, Paços Ferreira ve Al Ain gibi takımların formasını giydi. Geçtiğimiz sezon 4 gol, 4 asist katkısı sağladı.
  1. 17.8.2020
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