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21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Ve Süper Lig'de perde kapanıyor! İşte 34. hafta programı...

Son dakika: 'de 34. hafta programı açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

, 'de kapanış haftası olan 34. haftanın programını resmen açıkladı. İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun kapanış programı...

'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek. İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...

24 TEMMUZ CUMA
21:00 Antalyaspor - Galatasaray

25 TEMMUZ CUMARTESİ
21:00 Denizlispor - Ankaragücü

21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21:00 Göztepe - Sivasspor

21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21:00 Kayserispor - Trabzonspor

21:00 Konyaspor - Alanyaspor

26 TEMMUZ PAZAR
17:00 Kasımpaşa - Başakşehir

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 11:57
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