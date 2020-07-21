Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı!

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek. İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...

24 TEMMUZ CUMA

21:00 Antalyaspor - Galatasaray

25 TEMMUZ CUMARTESİ

21:00 Denizlispor - Ankaragücü

21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21:00 Göztepe - Sivasspor

21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21:00 Kayserispor - Trabzonspor

21:00 Konyaspor - Alanyaspor

26 TEMMUZ PAZAR

17:00 Kasımpaşa - Başakşehir