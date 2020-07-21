Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kapanış haftası olan 34. haftanın programını resmen açıkladı. İşte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun kapanış programı...
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu bu hafta oynanacak mücadelelerle resmen sona eriyor. Ligin bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, son haftada ligden düşen ve Avrupa kupalarına gidecek olan takımlar netleşecek. İşte Süper Lig'de 34. haftanın programı...
24 TEMMUZ CUMA
21:00 Antalyaspor - Galatasaray
25 TEMMUZ CUMARTESİ
21:00 Denizlispor - Ankaragücü
21:00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21:00 Göztepe - Sivasspor
21:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21:00 Kayserispor - Trabzonspor
21:00 Konyaspor - Alanyaspor
26 TEMMUZ PAZAR
17:00 Kasımpaşa - Başakşehir
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 11:57
- Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
- Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi
- Vedat Muriqi'ye ne oldu? O istatistik...
- Ayrılanlar uçtu gitti! Fenerbahçe ilk 6'ya giremezken onlar...
- Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Belhanda krizi! Resti çekti ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.