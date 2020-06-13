Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 31. haftasında lider en önemli futbolcularından yoksun olarak ligin formda takımı 'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi birçok kişi maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 16 maçın 15'ini kazanan Bayern Münih, 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Borussia M'Gladbach ise 56 puanla 4. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Mönchengladbach 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

LEWANDOWSKİ VE MÜLLER CEZALI

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Lewandowski ve 'in yanı sıra sakatlıları süren Coutinho, Süle, Tolisso ve Thiago bu karşılaşmada görev yapamayacak. Mönchengladbach cephesinde ise cezalı Plea ve sakatlıkları bulunan Strobl ile Zakaria zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

BAYERN MÜNIH-MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı bu akşam 19:30'da S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNIH-MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Martinez, Coman, Goretzka, Perisic, Zirkzee

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Kramer, Neuhaus, Stindl, Embolo, Thuram

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Gladbach'ı konuk ettiği son sekiz maçın üçünü kaybeden Bayern Münih (3G 2B), daha önceki 43 karşılaşmada tek yenilgi almıştı (1995'te 1-2).

Bundesliga tarihinde Bayern Münih'e en fazla gol atan takım Borussia Mönchengladbach (130).

Bundesliga tarihinde 30. haftalar itibarıyla en fazla gol atan takım, bu sezon 90 gole ulaşan Bayern Münih (ortalama 3 gol).

Bundesliga'nın son üç sezonunda Bayern Münih'i Borussia Mönchengladbach'tan daha fazla mağlup eden bir takım yer almıyor (3).

Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kazanan Bayern, daha uzun bir seriyi en son 2017/18'de yönetiminde yakalamıştı (10 maç).

Son dört Bundesliga maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı.

Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'i mağlup edebilen son takım, 14. haftada oynanan maçta 2-1 galip gelen Gladbach.

Bu sezon Bundesliga'da yaptığı 20 asistle lig rekorunu egale eden Bayern Münih oyuncsu Thomas Müller, kariyerinde ilk kez sarı kart cezası aldı.

Bundesliga'da 263 maça çıkan Bayern Münih oyuncusu , 1 karşılaşmada daha görev alması halinde ligde en fazla forma giyen Avusturyalı olan Andreas Herzog'u yakalayacak (264).

Bu sezon Gladbach adına en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu olan Alassane Plea (10 gol & 10 asist), bu karşılaşmada sarı kart cezası sebebiyle görev alamayacak.

  1. 13.06.2020
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