Son dakika: MHK resmen açıkladı! Hakemlerin corona virüsü test sonucu... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig MHK açıkladı! Hakemlerin corona virüsü test sonucu...

resmen açıkladı! Hakemlerin corona virüsü test sonucu...

MHK resmen açıkladı! Hakemlerin corona virüsü test sonucu...

(), hakemlere yapılan corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, 'nin hakemlere yaptığı corona virüsü test sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı basın duyurusu şu şekilde;


Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran 2020 tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde COVID-19 testine tabi tutulmuştur.

Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 15:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK resmen açıkladı! Hakemlerin corona virüsü test sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA