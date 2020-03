''Lig bu şekilde tescil edilmeli''

Corona virüs nedeniyle ligler süresiz ertelendi. Bu süreç uzarsa nasıl bir yol izlenmeli. Bizi nasıl bir senaryo bekliyor?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Sağlık Bakanlığımız'dan gelen bilgilere baktığımızda, sürecin uzayacağını gözlemleyebiliyoruz. Şu aşamada 'Ligleri Nisan'da, Mayıs'ta kaldığı yerden oynatmaya devam edeceğiz' demek, hayalcilikten öteye gitmez. İnşallah bu virüs belası, en kısa sürede adeta bıçak gibi kesilir de her şey normale döner ülkemizde... Ama 'EvdekalTürkiye' çağrısına uymayanların olduğunu gördük.



Özellikle İstanbul'da hafta sonu sahil kenarlarının dolup taştığına hayretler içinde şahit olduk. Kimi mangal peşinde, kimi okey masasını kurmuş keyif yapıyor. Daha toplumun yüzde 20'lik bölümünün corona virüs hakkında bilgisinin olmadığını gördük. Çünkü bu konuda bilgiye sahip olsalardı sahilleri doldurmaz, evlerinden dışarıya çıkmazlardı. İtalya gibi olmak istemiyorsak evde kalacağız kardeşim. Başka yolu yok! Biz haberciler mecburuz işimizin başında bulunmaya; çünkü her gün hazırlamamız gereken bir gazete var. Topluma karşı haber verme sorumluluğumuz var. Ama bizler de gereksiz yere sokaklara çıkan insanlar yüzünden tedirgin oluyoruz. Her aileden belirlenen bir veya iki kişinin, ailenin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, market vs. yerlere çıkıp, gereksinim duyduğu şeyleri aldıktan sonra hemen eve dönmeleri gerekir. Tabii ki hijyene (el temizliğine) çok önem vermeleri de şart! Eğer Sağlık Bakanlığımız'ın talimat ve uyarılarına yüzde 100 olarak uyarsak kısa sürede en az hasarlar bu virüs belasından kurtuluruz ve liglerimiz de oynanmaya başlar.

Ama benim görüşüm, bu şartlarda ligler oynanmaz! Ne Nisan ayında ne da Mayıs ayında sahalara inilmez! Bizlere bekleyen senaryo da şu olur; 26 haftalık bir emek, mücadele ve alınteri var ortada! Önümüzde bir puan çizelgesi var! O puan tablosuna göre, yanı 26 haftalık puan durumuna göre ligi tescil etmek en mantıklısı... Hiçbir takımın da buna itiraz etmeye hakkı olmaz! Durum ortada! Ligin iptali gibi düşüncesi olan spor adamları var! Onlara sadece gülüyorum... Ve bu düşüncelerine hiç mi hiç katılmıyorum...



REHA KAPSAL: Bu senaryoyu bir kere corona virüsün kendisi belirleyecek. Bu virüsle ilgili ülkemizdeki gidişat önemli. Hepimiz için önceliklik sağlıkta.



Devletimiz, Sağlık Bakanımız ve bütün doktorlarımız, sağlık personeli zaten gerekeni yapıyor. Gecelerini gündüzlerine katıp en iyi şekilde çalışıyorlar.

Her geçen gün yeni hamleler yapıyorlar. Ben büyük olasılıkla ligin haziran ayında sıkıştırılmış bir takvim ile bitirilebileceğini düşünüyorum şimdilik. Bu sürecin en büyük sıkıntısı belirsiz olması. Bu belirsizlik zaten plan yapmayı da engelliyor. O nedenle maçlarla ilgili bir takvim düzenlenmiyor. Yani aslında kimse önünü göremediği için bu konuda ne yapılacağı konusunda bir adım atılamıyor. Gelişmelerin sonuçlarına göre duruma bakılacaktır.

SERKAN KORKMAZ: İngiltere, Almanya ve İtalya gibi birbirlerinden hayli farklı durumlar ve dolayısıyla farklı çözüm olasılıkları gündemde. Mevcut sıralamayla ligi tescil etmek ya da hızlandırılmış fikstürle işi çözmek gibi senaryolar ağırlık kazanıyor. Ada'da Haziran ayında ligin başlayacağı öngörülüyor.



Almanya'da durum daha az hasarla ilerlediğinden en geç Mayıs başı gibi lige devam edileceği konuşuluyor. Biz de şu 10-15 günü sabırla ve ciddiyetle yaşayıp gidişata göre olası senaryolardan birini uzlaşı ve kararlılıkla hayata geçirmeliyiz.

PLAY-OFF DOĞRU DEĞİL

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası play-off tartışmaları yapıldı. Playoff sizce doğru bir tercih olabilir mi? Bazı kulüpler ise hızlandırılmış lig seçeneğini masaya getirdi.



UZUNDURUKAN: Play-Off doğru bir tercih değil tabii ki... Akla ve mantığa uygun değil! Neye göre, hangi takımlara göre, hangi statüye göre Play- Off oynatacaksınız? Peki oynanan 26 hafta ne olacak?



Play-Off'u destekleyen bir kulüp de yok şu anda! Olamaz da... Kulüpler Birliği telekonferans toplantısında ortaya atılan fikirler arasında geçmiş. Ama kabul görmemiş, mantıklı ve doğru gelmemiş o telekonferansa katılan kulüp başkanlarına.



Hızlandırılmış bir ligi de oynatabilmek için virüs tehlikesinin tamamen ortadan kalkması ve herşeyin normale dönmesine bağlı. Şu anda başta da söylediğim gibi kalan 8 haftayı oynatmak çok ama çok zor görünüyor! Bu lig, bu şartlarda oynatılamaz!

KAPSAL: Ben play-off sisteminin doğru olacağını düşünmüyorum. Her işin bir hakkaniyeti olması. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da bununla ilgili önemli şeyler söyledi. Bana göre en doğru yol maçların 3 haftalık süreçte sıkıştırılmış şekilde oynatılmasıdır. Bir haftada 3 maç oynanabilir. Bu şekilde lige son şekli verilir.



KORKMAZ: "Play off" seçeneğini (herkes hemfikir değilse) hayata geçirmek zaten yeterince sorunlu olan futbol kültürümüzde kalıcı bir huzursuzluğa neden olabilir. Bu oy çokluğuyla değil oybirliğiyle alınabilecek bir karar. Mümkün görmüyorum.

Hızlandırılmış lig seçeneği "play off" ile kıyaslanmayacak kadar adil bir çözüm gibi duruyor.

ÇEBİ ÇOK HAKLI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Ligler bu şekilde tescil edilebilir' dedi. Bu durumda Trabzonspor şampiyon olacak. Çebi'nin önerisini nasıl değerlendirebiliriz?



UZUNDURUKAN: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mantıklı bir öneride bulunmuş. Bazı teknik direktörler var ki, 'lig iptal edilsin' diyen...

Onlar bence konuşmasın, görüş belirtmesin daha iyi... Çünkü onların belli ki ortaya konan emeğe hiç saygıları yok! Ya da art niyetli bunlar! Çebi Başkan, ortamı, durumu iyi koklayan, öngörüsü üst düzeyde olan başarılı bir başkan! Çebi'nin önerisine çoğu başkan, spor adamı ve taraftar gibi ben de saygı duyuyorum...

KAPSAL: Başkan Ahmet Nur Çebi'nin söylediği 'Ligler bu şekilde tescil edilebilir' de masadaki seçeneklerden biridir. Ama ben bunun değil de sıkıştırılmış takvimin uygulanacağını düşünüyorum. En son çare bu şekilde ligin tescil edilmesi olabilir.



İşin hakkaniyetli ve doğru tarafı sıkıştırılacak da olsa 8 maçın oynanması. Salgın tabii ki devam ederse ve yeni sezon tarihi geldiğinde o zaman tescil seçeneği gerçekleşebilir. Yani bu durumda maçların bütün yaz boyunca oynanamayacak durumda olması gerekir.

Bekleyip nasıl bir tablo olacağını görmek gerekiyor.

KORKMAZ: Çebi'nin ''mevcut sıralamayı tescil etme'' önerisi masadaki olasılıkların güçlü olanlarından biri. Sonuçta ''sekiz haftası oynanmamış'' değil ''26 haftası oynanmış bir lig'' şeklinde bakmak hiç absürt bir yaklaşım olmaz. En sağlıklı olansa kalan haftaları doğru bir planlamayla tamamlayabilmek. Dediğim gibi; bir süre daha her olasılığa hazır bir şekilde gelişmeleri takip etmeliyiz.