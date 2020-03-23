Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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