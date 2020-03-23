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23 Mart 2020, Pazartesi
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'ten 'e geçmiş olsun mesajı

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

A Milli Futbol Takımı , koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü 'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

yaptığı açıklamada, "Galatasaray , kıymetli meslektaşım 'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

  1. 24.03.2020
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