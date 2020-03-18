Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret

Süper Lig ekiplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine giderek nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekili Erhan Kamışlıi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Hamit Altıntop da yer aldı. TFF başkanı Nihat Özdemir ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A Milli Takım'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.