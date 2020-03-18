Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezini ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf da paylaşıldı. Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek görüşmeden sonra açıklamada bulundu.
Süper Lig ekiplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine giderek nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekili Erhan Kamışlıi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Hamit Altıntop da yer aldı. TFF başkanı Nihat Özdemir ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A Milli Takım'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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