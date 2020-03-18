Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret

başkanı ’ten TFF’ye ziyaret

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret

ekiplerinden ’un başkanı , ’nun Riva’da bulunan merkezini ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraf da paylaşıldı. Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek görüşmeden sonra açıklamada bulundu.

ekiplerinden BTC Türk 'un başkanı , TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezine giderek nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Başkan vekili Erhan Kamışlıi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan da yer aldı. TFF başkanı ziyeret esnasında Adil Gevrek'e A Milli Takım'ın formasını takdim etti. Adil Gevrek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği kulüplerden birisi bizdik. Bu anlamda uzun süredir bu ziyareti planlıyorduk, bugüne kısmetmiş. Kendilerine Türk futbolu adına başarılı çalışmalar gerçekleştirmeleri temennisinde bulunduk" diye konuştu.

  1. 18.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten TFF’ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN