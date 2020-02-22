Centilmenlik kazanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 büyük kulübün başkanını ağırladı. Derbi maçların güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantı sonrası samimi görüntüler vardı.
İstanbul'da dün üst düzey futbol zirvesi vardı. Bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor ve yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesinde 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliğinde bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine gerçekleştirilen organizasyon 2 saate yakın sürdü. Toplantıda maçların güvenlik yönlerinin görüşüldüğü ve son dönemdeki futbol gündeminin değerlendirildiği belirtildi. Başkanlar, valilikten çıkışları sırasında da samimi görüntüler verdi. Vali Ali Yerlikaya ile başkanlar daha sonra basın mensuplarına el sallayarak poz verdiler. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı ile ilgili olarak daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş- Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadelerini kullandı.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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