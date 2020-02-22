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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Centilmenlik kazanacak

Valisi Ali Yerlikaya, 4 büyük kulübün başkanını ağırladı. Derbi maçların güvenlik önlemlerinin konuşulduğu toplantı sonrası samimi görüntüler vardı.

'da dün üst düzey zirvesi vardı. Bugün oynanacak - ve yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesinde 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliğinde bir araya geldi. Toplantıya Başkanı de katıldı. 'nın daveti üzerine gerçekleştirilen organizasyon 2 saate yakın sürdü. Toplantıda maçların güvenlik yönlerinin görüşüldüğü ve son dönemdeki futbol gündeminin değerlendirildiği belirtildi. Başkanlar, valilikten çıkışları sırasında da samimi görüntüler verdi. Vali Ali Yerlikaya ile başkanlar daha sonra basın mensuplarına el sallayarak poz verdiler. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı ile ilgili olarak daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş- Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 22.2.2020
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