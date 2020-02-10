Fırsat teptiler

Şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Sivasspor ile Başakşehir, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Sakat olan Kone, Skuletic, Goiano, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile cezalı Coffie'nin forma giymediği Yiğidolarda, 9'da bu sefer de Barış Yardımcı sakatlanıp çıktı. İlk yarıda Sivas'ta Caner ve Yatabare gol fırsatlarını kullanamadı, Başakşehir'de de Caiçara ve Ba pozisyonları değerlendiremedi.



MERT DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıya etkili başlayan kırmızıbeyazlılarda, 61'de Mert'in şutu direkten döndü. Golü bulan ise Başakşehir oldu. Visca'nın vuruşunda Uğur'un müdahalesi ile boşta kalan topu, Ba ağlara gönderdi. Golden sonra rakibini baskı altına alan Sivas, 80'de Yatabare'yle eşitliği sağladı. 90+2 ve 4'te Mert'in gollük vuruşlarını jeneriklik bir şekilde kurtaran adaşı Mert, kalesinde devleşti ve maç 1-1 sona erdi.

ÖNCE TEPKİ SONRA FORMA

Başakşehir'de Elia, tabelada kendi numarasını görünce sinirlendi ve oyundan çıkmak istemedi. Takım arkadaşlarının ısrarı ile sahayı terk etti. Hollandalı futbolcu, tribünlere de "kalp" işareti yaparak, formasını bir Sivasspor taraftarına verdi.

PENALTI TARTIŞMASI

Maçın 71. dakikasında Yasin'in ortasında Clichy önünde kaydı ve koltuğunun altında topla birlikte müdahalede bulundu. Yiğidolar, Clichy'nin topu uzun süre eliyle kestiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.