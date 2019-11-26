İşte Süper Lig'de son durum! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri İşte Süper Lig'de son durum!

İşte 'de son durum!

İşte Süper Lig'de son durum!

'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor-Gaziantep Kulübü: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 7 3 2 24 12 12 24
2. TRABZONSPOR 12 6 4 2 23 13 10 22
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 12 6 4 2 19 13 6 22
4. FENERBAHÇE 12 6 3 3 21 12 9 21
5. BEŞİKTAŞ 12 6 3 3 15 13 2 21
6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 25 13 12 19
7. AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 4 3 19 13 6 19
8. GALATASARAY 12 5 4 3 13 10 3 19
9. GÖZTEPE 12 4 4 4 11 12 -1 16
10. GAZİANTEP FK 12 4 4 4 17 22 -5 16
11. YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14
12. ÇAYKUR RİZESPOR 12 4 2 6 11 20 -9 14
13. GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 4 5 17 17 0 13
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 3 4 5 12 17 -5 13
15. KASIMPAŞA 12 3 3 6 17 20 -3 12
16. ANTALYASPOR 12 3 3 6 12 21 -9 12
17. MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 8 20 -12 9
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

13. haftanın programı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Süper Lig'de son durum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN