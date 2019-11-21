Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
YARIN
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 KASIM CUMARTESİ
15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 KASIM PAZAR
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
- 21.11.2019
-
MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.