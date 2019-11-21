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21 Kasım 2019, Perşembe
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'de 12. hafta heyecanı

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. 'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Süper Lig'in 12. haftası - maçı ile başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında , 'i ağırlayacak. Lider ise, deplasmanında mücadele edecek. , 'a, da 'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise sahasında FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

YARIN
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 KASIM CUMARTESİ
15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor:
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 KASIM PAZAR
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor:
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe:
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe:

25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

  1. 21.11.2019
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