Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u Mohamed Abarhoun'la geçti. Karadeniz ekibi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.

54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası dışına atılan topu Abarhoun kalecisine kafa ile göndermek istedi. Pas kısa kalınca kaleci Tarık cezasahası çizgisini geçerek Blanco'ya faul yaptı ve hakem kaleci Tarık'ı kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.



58'inci dakikada Eren'in ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Zafer direğin dibinden çıkardı.



62'nci dakikada hakem kararlarına saha dışında itiraz eden Çaykur Rizespor Antrenör Yardımcısı Osman Zeki Korkmaz kırmızı kartla tribüne gönderildi.



65'inci dakikada Nazım'ın ceza sahasına gönderdiği topu yarım voleyle kaleye gönderen Mukairu'nun şutunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.



68'inci dakikada ceza sahası çizgisi dışından Aatif'ın kaleye gönderdiği topu Zafer yumruklayarak çıkardı.



70'inci dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Ferhat uzaklaştırdı.



90'ıncı dakikada sol kanattan Doğukan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Nazım bekletmeden topu kaleye doğru gönderdi. Kaleciye geçen top ağlarla buluşmak üzereyken çizgi üzerinden Abarhoun topu kafa ile çıkarmayı başardı.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.