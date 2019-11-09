Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 14'e yükseltti. Antalyaspor ise kötü gidişatını sürdürdüğü haftada 11 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u Mohamed Abarhoun'la geçti. Karadeniz ekibi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
14.dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
26. dakikada Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abarhoun'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Ufuk'un ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut dışarı gitti.
54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası dışına atılan topu Abarhoun kalecisine kafa ile göndermek istedi. Pas kısa kalınca kaleci Tarık cezasahası çizgisini geçerek Blanco'ya faul yaptı ve hakem kaleci Tarık'ı kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.
58'inci dakikada Eren'in ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Zafer direğin dibinden çıkardı.
62'nci dakikada hakem kararlarına saha dışında itiraz eden Çaykur Rizespor Antrenör Yardımcısı Osman Zeki Korkmaz kırmızı kartla tribüne gönderildi.
65'inci dakikada Nazım'ın ceza sahasına gönderdiği topu yarım voleyle kaleye gönderen Mukairu'nun şutunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.
68'inci dakikada ceza sahası çizgisi dışından Aatif'ın kaleye gönderdiği topu Zafer yumruklayarak çıkardı.
70'inci dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Ferhat uzaklaştırdı.
90'ıncı dakikada sol kanattan Doğukan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Nazım bekletmeden topu kaleye doğru gönderdi. Kaleciye geçen top ağlarla buluşmak üzereyken çizgi üzerinden Abarhoun topu kafa ile çıkarmayı başardı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- 09.11.2019
- Güncelleme: 09.11.2019 19:39
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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