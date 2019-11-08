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08 Kasım 2019, Cuma
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’dan ceza yağdı

PFDK’dan ceza yağdı

(), farklı mecralardan yapılan açıklamalar nedeniyle Trabzonspor'a 100 bin lira, 'na ise 150 bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), farklı mecralardan yapılan açıklamalar nedeniyle Trabzonspor'a 100 bin lira, 'na ise 150 bin lira para cezası verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle ise yönetici Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası kesildiği açıklandı.
  1. 8.11.2019
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