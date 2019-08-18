Konyaspor 0-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Cemil Usta sezonunun ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



15'inci dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



21'inci dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.



31'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.



48'inci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.



52'nci dakikaka Bajic'in pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.



55'inci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.



84'üncü dakikada Canteros'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



88'inci dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Korcan kurtardı.