Konyaspor 0-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi yüksek karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İki takımda sezona birer puanla başladı.
Cemil Usta sezonunun ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
21'inci dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
31'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
48'inci dakikada Canteros'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aydın Karabulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
52'nci dakikaka Bajic'in pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
55'inci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
84'üncü dakikada Canteros'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
88'inci dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Korcan kurtardı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 18.08.2019 21:49
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Konyaspor 0-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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