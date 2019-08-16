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16 Ağustos 2019, Cuma
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özeti (15.08.19)

Süper Lig özeti (15.08.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...

A.GÜCÜ JOVANİC'İ BİTİRDİ
yasağını kaldırmaya çalışan Ankaragücü, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i sağlık kontrolünden geçirdi. 26 yaşındaki eldiven, geçen sezon ligi ekiplerinden Huesca formasıyla 12 maça çıktı.

ÇETİN'E BÜYÜK ŞOK
Bugün Galatasaray'ı konuk edecek 'de maç öncesi şok bir olay yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve iki oğlu, tatil için gittikleri 'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda çıkan 'rezervasyon' kavgası nedeniyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Kaburgasında kırık olan Çetin, oğlunun birisinin de burnunun kırıldığını belirterek, "Bundan sonrasına adalet karar verecek" diye konuştu.

OLCAY ŞAHAN RESMEN HOROZ'DA
Denizlispor transferde durmak bilmiyor. Son olarak Barrow'a imza attıran yeşil- siyahlılar, 'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat 'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Olcay transferin ardından, "Beni istediğini bana hissettiren yönetimimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum" dedi.

  1. 16.8.2019
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