Süper Lig özeti (15.08.19)
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...
A.GÜCÜ JOVANİC'İ BİTİRDİ
Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Ankaragücü, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i sağlık kontrolünden geçirdi. 26 yaşındaki eldiven, geçen sezon İspanya ligi ekiplerinden Huesca formasıyla 12 maça çıktı.
ÇETİN'E BÜYÜK ŞOK
Bugün Galatasaray'ı konuk edecek Denizli'de maç öncesi şok bir olay yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve iki oğlu, tatil için gittikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda çıkan 'rezervasyon' kavgası nedeniyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Kaburgasında kırık olan Çetin, oğlunun birisinin de burnunun kırıldığını belirterek, "Bundan sonrasına adalet karar verecek" diye konuştu.
OLCAY ŞAHAN RESMEN HOROZ'DA
Denizlispor transferde durmak bilmiyor. Son olarak Barrow'a imza attıran yeşil- siyahlılar, Trabzon'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat Olcay Şahan'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Olcay transferin ardından, "Beni istediğini bana hissettiren yönetimimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum" dedi.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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