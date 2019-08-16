Süper Lig özeti (15.08.19)

A.GÜCÜ JOVANİC'İ BİTİRDİ

Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Ankaragücü, Sırp file bekçisi Aleksandar Jovanovic'i sağlık kontrolünden geçirdi. 26 yaşındaki eldiven, geçen sezon İspanya ligi ekiplerinden Huesca formasıyla 12 maça çıktı.



ÇETİN'E BÜYÜK ŞOK

Bugün Galatasaray'ı konuk edecek Denizli'de maç öncesi şok bir olay yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve iki oğlu, tatil için gittikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda çıkan 'rezervasyon' kavgası nedeniyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Kaburgasında kırık olan Çetin, oğlunun birisinin de burnunun kırıldığını belirterek, "Bundan sonrasına adalet karar verecek" diye konuştu.



OLCAY ŞAHAN RESMEN HOROZ'DA

Denizlispor transferde durmak bilmiyor. Son olarak Barrow'a imza attıran yeşil- siyahlılar, Trabzon'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat Olcay Şahan'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Olcay transferin ardından, "Beni istediğini bana hissettiren yönetimimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum" dedi.