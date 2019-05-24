Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş perdeyi Kasımpaşa ile kapatacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa cephesinde ise Ramazan Köse, Abdul Khalili, Loret Sadiku sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Necip, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Güven

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Tarkan, Koita, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor ile mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı kazanması halinde sezonu 3. basamağında bitirerek Avrupa Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansını elde edecek.

BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 32. MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.

Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.

KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş serüveni sona eriyor. Kasımpaşa maçıyla siyah-beyazlı camiaya veda edecek olan tecrübeli çalıştırıcı A Milli Takım'ın başında teknik direktörlük kariyerini sürdürücek.

Beşiktaş'ı 4 sezondur çalıştıran Şenol Güneş çıktığı 198 maçta 116 galibiyet 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Aynı zamanda Beşiktaş ile ligde üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan Türk ekibi olarak da tarihe geçti.