Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, sakat ve cezalılar...
Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 33. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Beşiktaş sırasını koruyarak Avrupa Ligi'ne grup aşamalarından başlamayı hedefliyor. Kasımpaşa cephesinde ise hedef ligi ilk 10'da bitirmek. Karşılaşma Beşiktaş'ta son maçına çıkan Şenol Güneş için de bir jubile maçı anlamına da geliyor. Peki Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detayalar... Karşılaşmasının canlı anlatımını FOTOMAC.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş perdeyi Kasımpaşa ile kapatacak.
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
EKSİK OYUNCULAR
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa cephesinde ise Ramazan Köse, Abdul Khalili, Loret Sadiku sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Karius, Caner, Mirin, Vida, Adriano, Necip, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Güven
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Tarkan, Koita, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor ile mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puanı kazanması halinde sezonu 3. basamağında bitirerek Avrupa Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansını elde edecek.
BEŞİKTAŞ İLE KASIMPAŞA 32. MAÇA ÇIKIYOR
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
GÜNEŞ VEDA EDİYOR
Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
KASIMPAŞA CEPHESİ
Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.
Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.
KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş serüveni sona eriyor. Kasımpaşa maçıyla siyah-beyazlı camiaya veda edecek olan tecrübeli çalıştırıcı A Milli Takım'ın başında teknik direktörlük kariyerini sürdürücek.
Beşiktaş'ı 4 sezondur çalıştıran Şenol Güneş çıktığı 198 maçta 116 galibiyet 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Aynı zamanda Beşiktaş ile ligde üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan Türk ekibi olarak da tarihe geçti.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 14:44
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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Alkışlar Nwakaeme'ye
Toplam 3
Yorum
batu helal olsun ,
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, sakat ve cezalılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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