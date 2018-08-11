Son dadaş Scarione
Kasımpaşa’da yıldızı parlayan ve geçtiğimiz sezonu İzmir ekibinde geçiren 33 yaşındaki Arjantinli on numara, sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da transferler bitmek bilmiyor. Son olarak Moussa Kone ve Rigde Munsy'yi renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, Oscar Scarione ile de prensip anlaşmasına vardı. Göztepe forması giyen 33 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Tamer Tuna'nın 17 karşılaşmada forma şansı verdiği Scarione, 2 gol ve 2 asistle beklentilerin uzağında kalmıştı.
PAŞA'DA ŞOV YAPTI
Ülkemizdeki kariyerine 2013 yılında Kasımpaşa ile başlayan Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinde 97 karşılaşmada 41 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Maccabi Tel Aviv'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, İsrail'de 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon başında geldiği Göztepe'de, ilk yarıda bulduğu şansları değerlendiremeyince gözden düşen Scarione; sezon öncesinde Hollanda kampına götürülmemişti.
'HEDEFİ HEP YUKARI TAŞIYACAĞIZ
Erzurumspor'un yeni transferlerinden Egemen Korkmaz, hedefin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, " "Şu anda hedef ligde yer bulabilmek. Biz o hedefi hep yukarıya taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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