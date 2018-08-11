Son dadaş Scarione – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Son dadaş Scarione

    Son dadaş Scarione

    ’da yıldızı parlayan ve geçtiğimiz sezonu ekibinde geçiren 33 yaşındaki Arjantinli on numara, sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak

    Spor Toto 'in yeni ekibi Erzurumspor'da transferler bitmek bilmiyor. Son olarak Moussa Kone ve Rigde Munsy'yi renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, ile de prensip anlaşmasına vardı. forması giyen 33 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör 'nın 17 karşılaşmada forma şansı verdiği Scarione, 2 gol ve 2 asistle beklentilerin uzağında kalmıştı.

    PAŞA'DA ŞOV YAPTI
    Ülkemizdeki kariyerine 2013 yılında ile başlayan Arjantinli oyuncu, ekibinde 97 karşılaşmada 41 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından 'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, 'de 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon başında geldiği 'de, ilk yarıda bulduğu şansları değerlendiremeyince gözden düşen Scarione; sezon öncesinde kampına götürülmemişti.

    'HEDEFİ HEP YUKARI TAŞIYACAĞIZ
    Erzurumspor'un yeni transferlerinden , hedefin 'de kalmak olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, " "Şu anda hedef ligde yer bulabilmek. Biz o hedefi hep yukarıya taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 11.8.2018
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