Son dadaş Scarione

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'da transferler bitmek bilmiyor. Son olarak Moussa Kone ve Rigde Munsy'yi renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, Oscar Scarione ile de prensip anlaşmasına vardı. Göztepe forması giyen 33 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın sağlık kontrollerinden sonra imzayı atacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Tamer Tuna'nın 17 karşılaşmada forma şansı verdiği Scarione, 2 gol ve 2 asistle beklentilerin uzağında kalmıştı.



PAŞA'DA ŞOV YAPTI

Ülkemizdeki kariyerine 2013 yılında Kasımpaşa ile başlayan Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinde 97 karşılaşmada 41 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Maccabi Tel Aviv'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, İsrail'de 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon başında geldiği Göztepe'de, ilk yarıda bulduğu şansları değerlendiremeyince gözden düşen Scarione; sezon öncesinde Hollanda kampına götürülmemişti.



'HEDEFİ HEP YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Erzurumspor'un yeni transferlerinden Egemen Korkmaz, hedefin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, " "Şu anda hedef ligde yer bulabilmek. Biz o hedefi hep yukarıya taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.