İşte Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk hafta programı
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    İşte Spor 1. hafta programı

    İşte Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 1. hafta programı

    2018-2019 Spor 1. Hafta programı açıklandı. Maçlar hangi gün oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

    1. 27.7.2018 17:18
    2. Güncelleme: 28.7.2018 01:50
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