Hakan’ın Kahn aşkı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Hakan’ın aşkı

    Hakan’ın Kahn aşkı
    'un kahraman kalecisi , ilginç kariyer hikayesini anlattı. G.Saray'ın altyapısında futbolcu olarak seçilemediğini ifade eden Canbazoğlu, "Babam 'bir daha şansını dene' dedi. Ben de Bayern efsanesi 'dan etkilendim. Hayalimin kaleci kahramanı. Kaleciliğe başlamama sebep oldu. Gittim eldiven aldım ve seçmelere gittim, seçildim. Kimse daha önce kalecilik yapmadığımı bilmiyordu" dedi.
    1. 24.5.2018
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