Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

15 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

16 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Kocaeli Birlikspor-Mersin İdmanyurdu (Kocaeli Alparslan Türkeş)

15.00 Sarıyer-Tokatspor (Yusuf Ziya Öniş)

15 Nisan Pazar:

13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler)

15.00 İnegölspor-Hatayspor (İnegöl İlçe)

15.00 Menemen Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Menemen İlçe)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Bucaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Silivrispor-Fethiyespor (Silivri)

15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)

15.00 Karşıyaka-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)

15.00 BUGSAŞ Spor-Altay (Ankara OSTİM)

15 Nisan Pazar:

15.00 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Bandırmaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)

19.00 Sakaryaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Bergama Belediyespor-Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Erzin Belediyespor (Aktepe)

15 Nisan Pazar:

15.00 Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor (İsmet Atlı)

15.00 Çanakkale Dardanel-Düzcespor (Çanakkale 18 Mart)

15.00 12 Bingölspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bingöl)

15.00 Ofspor-Orhangazi Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Erbaaspor-Kemerspor 2003 (Erbaa İlçe)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Bayrampaşa (Bayburt Genç Osman)

2. Grup

Yarın:

15.00 Yeşil Bursa-Erokspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Anadolu Bağcılarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bağcılar Mahmutbey)

15 Nisan Pazar:

15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kayseri Erciyesspor (Erzincan 13 Şubat)

15.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 1461 Trabzon-Tire 1922 (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Muğlaspor-Pazarspor (Muğla Atatürk)

15.00 Yeni Orduspor-Ankara Demirspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Van Atatürk)

15.00 Kırıkhanspor-Gölcükspor (Kırıkhan İlçe)

3. Grup

Yarın:

15.00 Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Payas İlçe)

15.00 Arsinspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Arsin İlçe)

15 Nisan Pazar:

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Birlikspor (Tarsus İlçe)

15.00 Kocaelispor-Kızılcabölükspor (İzmit İsmetpaşa)

15.00 Çorum Belediyespor-Cizrespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

15.00 Aydınspor 1923-Ankara Adliyespor (Adnan Menderes)

15.00 Tekirdağspor-UTAŞ Uşakspor (Namık Kemal)

16 Nisan Pazartesi:

12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)