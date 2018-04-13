Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
15 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
16 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Kocaeli Birlikspor-Mersin İdmanyurdu (Kocaeli Alparslan Türkeş)
15.00 Sarıyer-Tokatspor (Yusuf Ziya Öniş)
15 Nisan Pazar:
13.30 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler)
15.00 İnegölspor-Hatayspor (İnegöl İlçe)
15.00 Menemen Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Menemen İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bucaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Buca)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Silivrispor-Fethiyespor (Silivri)
15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)
15.00 Karşıyaka-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)
15.00 BUGSAŞ Spor-Altay (Ankara OSTİM)
15 Nisan Pazar:
15.00 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Niğde Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Bandırmaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)
19.00 Sakaryaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Bergama Belediyespor-Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Erzin Belediyespor (Aktepe)
15 Nisan Pazar:
15.00 Kozan Belediyespor-Batman Petrolspor (İsmet Atlı)
15.00 Çanakkale Dardanel-Düzcespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 12 Bingölspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bingöl)
15.00 Ofspor-Orhangazi Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.00 Erbaaspor-Kemerspor 2003 (Erbaa İlçe)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Vefa)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Bayrampaşa (Bayburt Genç Osman)
2. Grup
Yarın:
15.00 Yeşil Bursa-Erokspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bağcılar Mahmutbey)
15 Nisan Pazar:
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kayseri Erciyesspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 1461 Trabzon-Tire 1922 (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Muğlaspor-Pazarspor (Muğla Atatürk)
15.00 Yeni Orduspor-Ankara Demirspor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Van Atatürk)
15.00 Kırıkhanspor-Gölcükspor (Kırıkhan İlçe)
3. Grup
Yarın:
15.00 Payasspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Payas İlçe)
15.00 Arsinspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Arsin İlçe)
15 Nisan Pazar:
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Birlikspor (Tarsus İlçe)
15.00 Kocaelispor-Kızılcabölükspor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Çorum Belediyespor-Cizrespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 Aydınspor 1923-Ankara Adliyespor (Adnan Menderes)
15.00 Tekirdağspor-UTAŞ Uşakspor (Namık Kemal)
16 Nisan Pazartesi:
12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:14
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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