Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum...
İddaa şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte yeni oranlar:
Galatasaray: 1.70 > 2.00
Başakşehir: 4.00 > 3.50
Beşiktaş: 4.50 > 4.10
Fenerbahçe: 6.25 > 5.25
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:49
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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