 Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum... – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum...

    Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum...

    İddaa şampiyonluk oranları güncellendi.

    İşte yeni oranlar:

    Galatasaray: 1.70 > 2.00
    Başakşehir: 4.00 > 3.50
    Beşiktaş: 4.50 > 4.10
    Fenerbahçe: 6.25 > 5.25

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluk oranları değişti! İşte son durum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN