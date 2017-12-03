 Trabzon ile Antalya 43. randevuda – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Trabzon ile Antalya 43. randevuda

    Trabzon ile Antalya 43. randevuda

    Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

    Trabzon'daki maçlar
    Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi.

    Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı.

    Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:11
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