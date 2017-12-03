Trabzon ile Antalya 43. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi.
Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı.
Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:11
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Trabzon ile Antalya 43. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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