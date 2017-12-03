Tarihi farkı onlar önledi!

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde haftaya lider giren Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Büyük maç fobisini bu maçta da yenemeyen Tudor, Şenol Güneş'in yanında adeta çırak gibi kaldı. Sarı-kırmızılılar tarihi bir hezimet yaşayabileceği gecede 3-0'lık net bir skorla rakibine mağlup oldu. Yarın Başakşehir kazanırsa Galatasaray ligin başından beri ilk defa 2. sıraya gerileyecek. Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen ve Türk futbolunun gururu olan Beşiktaş, dün gece Devler Ligi'ndeki harika oyunundan kestiler gösterdi ve izleyenleri mest ederken, rakiplere de adeta korku saldı. Zaman zaman ligde kaybedilen puanların ardından maç seçme eleştirilerine maruz kalan Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray karşısında bu eleştirilere özveri ve hırslarıyla yanıt verdi. Maça klasik 11'iyle başlayan Şenol Güneş, Talisca'nın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Orta saha hakimiyetini ele geçirmek isteyen Güneş, Oğuzhan'ı oynatarak hem pas trafiğini sağladı hem de Talisca'nın hücuma çıkarken çokça yaptığı ve kalede pozisyon görme tehlikesi oluşturabilecek top kayıplarını en aza indirgedi. Galatasaray'da ise Tudor, maç öncesi kadro açıklandıktan sonra yoğun eleştiri alan Denayer'i 11'de başlattı. Ayrıca 3 maç ceza alan ve en son hafta içi kupa maçında süre alan Feghouli de maça 11'de başladı. Feghouli sarı-kırmızılı takımda hücumdaki en etkili isimdi. Galatasaray zaman 3'lü stoper gibi oynasa da zaman zaman Fernando stoperlerin arasına girdi ve Denayer sol bek gibi hücumlara destek verdi. Maçın başlangıcında büyük bir üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'a fırsat tanımadı. Maçın ilk 15 dakikasında topa sahip olma oranlarında Beşiktaş %70 Galatasaray %30'luk bir oran yakaladı. Ayrıca Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla orta (21) ve isabetli orta (5) yaptığı ilk yarıyı oynadı. Siyah-beyazlı, bu sezon Süper Lig'de bir takımın bir maçta elde ettiği en yüksek gol beklentisine ulaştı (4.81). Galatasaray ise 0.70'te kaldı.

Galatasaray ise bu sezon bir Süper Lig maçında, rakip takımın kendi ceza sahasına topla en fazla buluşmasına izin verdiği ilk yarıyı oynadı. Siyah-beyazlılar maç başında daha çok Galatasaray yarı sahasında göründü. Sarı-kırmızılı takım kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalıştı. Zaman zaman bunda başarılı oldu ancak net bir pozisyon üretemedi. Beşiktaş'ın önde yaptığı pres, Galatasaray'ın topla çıkmasını engelledi. Tudor, Denayer'i oynatarak soldan Belçikalı yıldızla, sağdan Maicon'la ve stoperlerin arasına gelerek top alan Fernando ile oyun kurmayı denedi. Ancak Beşiktaş, çok iyi uyguladığı önde pres ile buna izin vermedi.

Galatasaray'ın oyununda büyük önem arz eden Fernando hücuma katkı sağlayamadı, pas geçişlerinde istediklerini yapamadı. Fernando etkili olamayınca Galatasaray hücumda pozisyon üretmekte zorlandı. Muslera'nın elinden kaçırdığı ve Cenk Tosun'un gol yaptığı pozisyona kadar Galatasaray, Beşiktaş'a karşı direndi. Ancak gol geldikten sonra sarı-kırmızılı takım tepki veremedi. Kenarda maçı izleyen Igor Tudor gibi… İlk yarı akıllı bir oyun oynayan, Beşiktaş'a karşı önde baskı uygulamayan, geride bekleyip hızla hücumlarla pozisyon arayan Galatasaray, ikinci yarıda oyun disiplininden tamamen koptu. Tudor, Başakşehir maçı dışındaki diğer büyük maçlarda takımını oyuna iyi hazırladı. Ancak oyun içindeki hamlelere karşılık veremedi. Oyunu okuyamadı ve oyunu çevirebilecek hamleler yapamadı. Bunda yedek kulübesinin yetersizliği de etken olabilir mi orası meçhul… Tudor'un elinde Beşiktaş'ın kulübesi olsaydı bu maçı çevirebilir miydi? Hırvat hocanın şu ana kadar ki performansıyla hayır…

Cenk'in golünden Galatasaray adeta dağıldı. Tarihi bir farka gidebilecek gecede Beşiktaşlı yıldızlar özellikle Quaresma, inanılmaz goller kaçırdı. Ayrıca Galatasaray'da savunmada önemli müdahaleler yapan Denayer ve Maicon tarihi farkın önlenmesinde çok önemli rol üstlendiler.



BU GEMİNİN KAPTANI ATİBA!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, dün gece yine gençlere taş çıkartacak bir oyun sergiledi. 76 kez topla buluşan Atiba, %93.4 pas isabeti sağladı. 7 ikili mücadele kazanan Atiba, 2 de hava topu kazandı. Ayrıca 3 top kaptı ve 2 de pas arası yaptı.

GOMİS YOKLARI OYNADI!

Dün gece performansıyla sınıfta kalan Bafetimbi Gomis, gol yollarında etkili olamadı. İstedikleri topları alamayan Gomis, stoperlerin arasında kayboldu. Girdiği 11 ikili mücadeleden 9'unu kaybeden Gomis, 3 de hava topu mücadelesinden yenik ayrıldı. 3 isabetli şut çeken Gomis, bu şutlardan Fabri'yi zorlayamadı. Ayrıca 4 kez ofsayta yakalanan yıldız golcü, Bu sezon Süper Lig'de en fazla ofsayta yakalanan oyuncu oldu. (23).



MUSLERA KAÇIRDI, CENK AFFETMEDİ

Cenk Tosun'un golünce önce topu elinden kaçıran Muslera, Bu sezon Süper Lig'deki ilk gole sebep olan hatasını yaptı. Yaptığı hataya rağmen Uruguaylı kaleci, bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (7). Ayrıca Galatasaray, oyun kurmakta zorlandığı dakikalarda topu kalecisi Muslera'ya dönmek zorunda kaldı. Muslera, ayağı iyi olan bir kaleci olmasına rağmen 13 hatalı pas yaptı ve bu alanda maçın lideri oldu. STOPERLER FARKI ÖNLEDİ! Maç öncesi 11'de başladığı için taraftarlardan tepki alan Denayer, çok iyi bir maç çıkardı. Maicon ve Serdar ile birlikte Galatasaray'ı tarihi bir hezimetten kurtaran Denayer, 6 ikili mücadeleye girdi ve hepsini kazandı, Ayrıca 3 hava topu mücadelesinde de başarılı olarak %100'lük bir oran yakaladı. 2 top kapan Denayer, 4 top uzaklaştırdı ve 1 de pas arası yaptı.

Maicon da girdiği 11 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken 5 hava topunun da 3'ünden üstünlükle ayrıldı. 2 top kapan Maicon, 8 top uzaklaştırdı, 1 şutu blokladı ve 7 de pas arası yaptı. Serdar Aziz kötü bir gece geçiren Galatasaray'da, günün en başarılı bir diğer ismiydi. Girdiği 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Serdar, Girdiği 3 hava topu mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. 3 top kapan Serdar Aziz, 5 top uzaklaştırdı ve 1 pas arası yaptı. Galatasaray'da maçın en başarılı 3 ismi stoperler oldu. Bu durum sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısında düştüğü aciz durumu adeta gösterir nitelikteydi. Sar-kırmızılı takımda savunma oyuncularının iyi performansına rağmen Beşiktaş, 2014/15 sezonundan bu yana ligde en fazla şut (29) ve isabetli şut (10) çektiği, Galatasaray ise kalesinde en fazla şut gördüğü maçı oynadı.



TOSİC, CİMBOM'U YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Dün gece savunmadaki başarılı performansının yanı sıra Dusko Tosic, takımının 2. golünü kaydetti. Tosic, attığı bu golle Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonunu yaşıyor (3). Ayrıca Beşiktaş'ın Galatasaray'a Süper Lig'de attığı son dört golün ikisinde Dusko Tosic'in direkt katkısı var (bir gol, bir asist).



EMRE TOPALOĞLU / ÖZEL ANALİZ – FOTOMAC.COM.TR