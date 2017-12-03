Mustafa Denizli, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yendiği mücadeleyi yorumladı:



"G.SARAY KÜÇÜK TAKIM..."

"Galatasaray haftalardır liderliğini sürdürüyor. Ancak kendisine yakışacak futbolu hiç oynamadı. Maçları kazandı ama taraftarını hiçbir zaman çok mutlu edemedi. kazanmak başka bir şey, büyük takım görüntüsü vermek başka bir şeydir. Küçük takım mantalitesi taşıyorsanız, küçük takım gibi hareket ediyorsanız, ne kadar büyük bir takım olsanız da büyük takım karşısında küçük kalırsınız. Galatasaray'ın oynadığı futbol küçük takım görüntüsü verdi. "Ne olursa olsun kaybetmeyelim. Atağı düşünmeyelim" mantalitesiyle büyük takım olgusundan uzaklaşır, geriye düşersin."



"G.SARAY BECEREMİYOR"

"Aslında Galatasaray ile Beşiktaş arasında büyük fark yok. Ne oyun farkı ne bireysel olarak oyuncu farkları bu düzeyde değil. Beşiktaş'ın favori olduğunu maçtan önce de konuşmuştuk. Karşı takımı oynatmamayı bilmek de meziyettir. Galatasaray oynatmamayı da beceremiyor."

MANTALİTE YANLIŞ

"Doğru takımla, doğru isimlerle sahneye çıksan da mantalite yanlış olduğu zaman hiçbir şey ifade etmez. Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesi sürpriz bir şey mi? Değil. Bu kadar ezilmesi sahada yok olması son derece üzüntü verici bir durum. Beşiktaş 6-7 fark yapabilirdi. Galatasaray'ın pozisyonundan bahsedemiyoruz. İstatistikler, sonucu doğru göstermiyor. Çok daha farklı bitmesi gerektiğini gösteriyor. Galatasaray için yazık bir görüntü vardı. Büyük takım gibi oynarsın ve bu skorla kaybedersin. Galatasaray'da asla böyle bir görüntü yok."

"Beşiktaş'ın bu kadar üstün, bu kadar iyi gözükmesinin başlıca sebebi karşısındaki rakiptç Oyun anlayışıydı. Oyuncu kalitesine baktığımız zaman, maç istediğiniz her yerde oynansın böyle bir futbol farkı çıkamaz."



"G.SARAY KORKMUŞ"

"Galatasaray, Beşiktaş'tan inanılmaz bir şekilde çekinmiş, korkmuş. Nasıl atak yapılacağına dair herhangi bir kurgu yok.Türkiye'de hiçbir takım Beşiktaş'a bu kadar pozisyon vermez. Defansif anlayışla çıkıyorsun, oyuncularının özelliği bu anlayışta değil. Galatasaray haftayı ikinci ya da lider kapatacak. 4 maçta 1 puan aldığı büyük takımların 3 tanesini ikinci devrede evinde ağırlayacak. Halen Galatasaray için aydınlık bir tablo var. Ancak böyle oynarsa içerde dışarıda fark etmez."