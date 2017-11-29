Aralıkta golü atan kazanıyor!
Beşiktaş ile Galatasaray'ın Süper Lig’de bu hafta oynayacakları derbi iki takımın aralık ayındaki 16. randevusu olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7'ye 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
ARALIKTA EN ÇOK 1-0 OLDU
İki takım arasında aralık ayında oynanan 15 karşılaşmada toplam 39 gol atıldı. Bu müsabakalara Galatasaray 21 kez rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş da 18 gol kaydetti. Bu ayda oynanan en çok alınan skor ise 1-0 olarak istatistiklerde yer alıyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında aralık ayında ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1959/1960 - 02.12.1959 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
1961/1962 - 10.12.1961 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
1968/1969 - 29.12.1968 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
1977/1978 - 18.12.1977 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
1985/1986 - 08.12.1985 - Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0
1988/1989 - 17.12.1988 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 4
1991/1992 - 14.12.1991 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
1992/1993 - 05.12.1992 - Beşiktaş 1 - Galatasaray: 3
1995/1996 - 17.12.1995 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 3
1998/1999 - 16.12.1998 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
1999/2000 - 12.12.1999 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
2002/2003 - 08.12.2002 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
2005/2006 - 10.12.2005 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
2008/2009 - 21.12.2008 - Galatasaray: 4 - Beşiktaş: 2
2015/2016 - 14.12.2015 - Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 28
Yorum
Cafer gollerin yarisini kucagindan iceri aldi tutabilecegi pozisyonlardi.tekke ligde kalmak istiyorsa yeni kaleci bulsun skor normal degil
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Negredo: Rövanşı oynamadık
Toplam 1
Yorum
misafir ha..ha.ha..bilmeyende süper lig takımına 4 gol attığını sanacak..başkanlarının deyimiyle..süt kupası işte....
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Maç seçmiyoruz!
Toplam 2
Yorum
misafir çok kibirliydiniz manisaya karşı...birde cimbom karşısında görelim bu kibri..sözde efendi beşiktaş.
Aralıkta golü atan kazanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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