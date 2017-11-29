 Aralıkta golü atan kazanıyor! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Aralıkta golü atan kazanıyor!

    Aralıkta golü atan kazanıyor!

    Beşiktaş ile Galatasaray'ın Süper Lig’de bu hafta oynayacakları iki takımın aralık ayındaki 16. randevusu olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7'ye 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    Türk futbolunun mihenk taşlarından olan Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de 2 Aralık Cumartesi günü 19.30'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka, yine bir aralık ayında oynanacak. İki takım profesyonel liglerin kuruluşu olan 1959 yılından bugüne kadar aralık ayında 15 kez mücadele etti. İlk kez 1959-1960 sezonunda oynanan maçı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Söz konusu maçlarda Aslan 7 kez sahadan galip ayrılırken, 6 kez de Kartal rakibini mağlup etti. 2 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

    ARALIKTA EN ÇOK 1-0 OLDU
    İki takım arasında aralık ayında oynanan 15 karşılaşmada toplam 39 gol atıldı. Bu müsabakalara Galatasaray 21 kez rakip fileleri havalandırırken, Beşiktaş da 18 gol kaydetti. Bu ayda oynanan en çok alınan skor ise 1-0 olarak istatistiklerde yer alıyor.
    Beşiktaş ile Galatasaray arasında aralık ayında ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

    1959/1960 - 02.12.1959 - Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
    1961/1962 - 10.12.1961 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
    1968/1969 - 29.12.1968 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
    1977/1978 - 18.12.1977 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
    1985/1986 - 08.12.1985 - Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0
    1988/1989 - 17.12.1988 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 4
    1991/1992 - 14.12.1991 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    1992/1993 - 05.12.1992 - Beşiktaş 1 - Galatasaray: 3
    1995/1996 - 17.12.1995 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 3
    1998/1999 - 16.12.1998 - Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
    1999/2000 - 12.12.1999 - Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
    2002/2003 - 08.12.2002 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    2005/2006 - 10.12.2005 - Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
    2008/2009 - 21.12.2008 - Galatasaray: 4 - Beşiktaş: 2
    2015/2016 - 14.12.2015 - Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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