Tarih Yazıcı

Sezonun en iyi futbolunu oynayan Trabzon, N’Doye ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle derbiden 2-1’lik zaferle ayrıldı. Sezonun en iyi futbolunu oynayan Trabzon, N’Doye ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle derbiden 2-1’lik zaferle ayrıldı. G.Saray’ın tek golünü Rodrigues attı. İlk yarıda Feghouli ve Olcay Şahan, 90+2’de Ndiaye kırmızı kart gördü

Ligde beş maçtır kazanamayan Trabzonspor, dün gece yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'la muhteşem bir galibiyete imza attı. Bordo- mavili takım, Burak, Kucka, Mas ve Rodallega gibi önemli eksiklerine rağmen lider Galatasaray karşısında fırtına gibi esti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Özellikle 20'lik yetenek Yusuf Yazıcı, yaşının çok üzerinde bir ustalık gösterisi sunarak müthiş galibiyetin mimarı oldu. Rıza Çalımbay sayesinde adeta el freninden kurtulmuş Ferrari gibi süratli oynayan Trabzonspor maçın büyük bölümünde güçlü rakibine nefes bile aldırmadı.



İlk yarının son dakikasında ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi. Hakem Halis Özkahya, Olcay Şahan ve Feghouli'yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Taraftarının da olağanüstü desteğiyle yüklenen Trabzonspor aradığı golü 49'da Dame N'Doye ile buldu: 1-0. Sahanın yıldızı Yusuf Yazıcı 69'da çaprazdan jeneriklik bir vuruşla topu doksana göndererek farkı ikiye çıkardı. G.Saray 86'da Rodrigues'le umutlansa da Trabzonspor derbiyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla lider G.Saray'ın en yakın rakibi M. Başakşehir'le arasındaki puan fark 3'e indi.