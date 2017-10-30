Tarih Yazıcı
Sezonun en iyi futbolunu oynayan Trabzon, N’Doye ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle derbiden 2-1’lik zaferle ayrıldı. Sezonun en iyi futbolunu oynayan Trabzon, N’Doye ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle derbiden 2-1’lik zaferle ayrıldı. G.Saray’ın tek golünü Rodrigues attı. İlk yarıda Feghouli ve Olcay Şahan, 90+2’de Ndiaye kırmızı kart gördü
İlk yarının son dakikasında ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi. Hakem Halis Özkahya, Olcay Şahan ve Feghouli'yi kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Taraftarının da olağanüstü desteğiyle yüklenen Trabzonspor aradığı golü 49'da Dame N'Doye ile buldu: 1-0. Sahanın yıldızı Yusuf Yazıcı 69'da çaprazdan jeneriklik bir vuruşla topu doksana göndererek farkı ikiye çıkardı. G.Saray 86'da Rodrigues'le umutlansa da Trabzonspor derbiyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla lider G.Saray'ın en yakın rakibi M. Başakşehir'le arasındaki puan fark 3'e indi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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