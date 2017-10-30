 Ndiaye’ye büyük tepki – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ndiaye’ye büyük tepki

    Ndiaye’ye büyük tepki
    Bordo-mavili taraftarlar Ndiaye'ye büyük tepki gösterdi. 90+2'de Yusuf'a kayarak taban giren ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Senegalli protestolara maruz kaldı. Ndiaye 82. dakikada bir faul sonrası yerde kalan Pererira'yı belinden tutup kaldırmak istemiş ve tepki çekmişti.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ndiaye’ye büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.