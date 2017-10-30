Bordo-mavili taraftarlar Ndiaye'ye büyük tepki gösterdi. 90+2'de Yusuf'a kayarak taban giren ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Senegalli protestolara maruz kaldı. Ndiaye 82. dakikada bir faul sonrası yerde kalan Pererira'yı belinden tutup kaldırmak istemiş ve tepki çekmişti.