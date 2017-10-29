Trabzonspor - Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Beş maçtır galip gelemeyen ve derbiyi 'ayağa kalkma' fırsatı olarak gören ev sahibi Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Kucka'nın yanı sıra cezalı Mas ile Rodallega bugün yoklar. Dev bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen yenilgisiz lider Galatasaray'da ise tek eksik cezalı Belhanda.
Saat: 19.30
Stat: Medical Parkı Stadı
Hakem: Halis Özkahya
Galatasaray'ın ilk 11'i : Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Selçuk, Feghouli, Ndiaye, Tolga, Gomis
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Olcay, Ndoye
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:36
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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