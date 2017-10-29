 Trabzonspor - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

    Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

    Beş maçtır galip gelemeyen ve derbiyi 'ayağa kalkma' fırsatı olarak gören ev sahibi Trabzonspor'da sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Kucka'nın yanı sıra cezalı Mas ile Rodallega bugün yoklar. Dev bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen yenilgisiz lider Galatasaray'da ise tek eksik cezalı Belhanda.

    Saat: 19.30
    Stat:     Medical Parkı Stadı
    Hakem: Halis Özkahya

    Galatasaray'ın ilk 11'i : Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Selçuk, Feghouli, Ndiaye, Tolga, Gomis

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Olcay, Ndoye

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.