Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.maçtır galip gelemeyen ve derbiyifırsatı olarak gören ev sahibi'da sakatlıkları sürenve'nın yanı sıra cezalıilebugün yoklar. Dev bir engeli daha kayıpsız geçmek isteyen yenilgisiz lider'da ise tek eksik cezalıMedical Parkı StadıHalis ÖzkahyaMuslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Fernando, Selçuk, Feghouli, Ndiaye, Tolga, GomisOnur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Olcay, Ndoye