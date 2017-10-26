 Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    'de 10. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor

    'de 10. haftanın perdesi, yarın yapılacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla açılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    28 Ekim Cumartesi:

    14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

    29 Ekim Pazar:

    14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

    30 Ekim Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
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