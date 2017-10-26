Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)