Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, yarın yapılacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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Asamoah bombası
Toplam 5
Yorum
fenerli var ya kendileri yazıp kendileri oynamışlar ne güldüm be :) özellikle de GS cephesinin dediğini söyledikleri kısma
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En zor derbi
Toplam 7
Yorum
cskn Trabzon'un savunması kötü ilerde gomis'i yanlız bırakma sayın tudor adam çok yıpranıyor.
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Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 4
Yorum
recep kariyeri kovulmak üzerine başarılarla dolu bir hoca.. aferin yönetim, kendinize yakışanı yaptınız..
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