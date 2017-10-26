En zor derbi

İki takımın hocası da kritik karşılaşmayı kazanmak için ince planlar yapıyor

Türkiye pazar günü yeni bir derbi heyecanı yaşayacak. Lider Galatasaray, çiçeği burnunda hocası Rıza Çalımbay'la çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'a konuk olacak. Bu maçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden de zorlu geçmesi bekleniyor. Bir yanda üst üste ikinci kez puan kaybı istemeyen İgor Tudor, diğer yanda ise geçen hafta Malatya'ya şanssız bir golle yenilen ve bu kez kazanmaya kararlı olan Rıza Çalımbay... Biri hırslı ve coşkulu, diğeri tecrübeli ve soğukkanlı... İki hoca kazanmak için futbolcularına uyarı üstüne uyarı yapıyor.



Çalımbay Galatasaray karşısına ilk kez 2001- 02'de Göztepe'yi çalıştırırken çıktı ve 4-1 yenildi. Deneyimli hoca, o tarihten bu yana Cimbom'la 27 kez karşı karşıya geldi. Tudor, 2016-17 sezonunda biri Karabük'ün diğeri G.Saray'ın başında olmak üzere Trabzon'la iki kez karşılaştı. Karabük'le 4-0 kazanırken, Galatasaray ile 2-0 mağlup oldu.



Rıza Çalımbay: Çalışma zamanı

G.Saray maçı camiamız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, savaşacağız. Bazı oyuncularımızın sakat, bazılarının cezalı olması bizim için dezavantaj. Ancak biz maçı çevirebilecek güçte bir takımız. Derbiyi iyi bir sonuçla tamamlamak istiyorsak tempomuzu çok artırmamız gerekiyor. Böyle bir galibiyete camiamızın ihtiyacı var."



Tudor: Çok kritik viraj

"Bu maç Trabzonspor için çıkış maçı... Varlarını yoklarını ortaya koyacaklar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çok hırslı ve agresif olacaklardır. Dikkatli olmak zorundayız. Derbiden daha zor bir maça çıkacağız, bunu aklınızdan çıkarmayın. Her zamankinden daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Aksi halde şampiyonluk yolunda büyük yara alırız."