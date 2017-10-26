En zor derbi
İki takımın hocası da kritik karşılaşmayı kazanmak için ince planlar yapıyor
Çalımbay Galatasaray karşısına ilk kez 2001- 02'de Göztepe'yi çalıştırırken çıktı ve 4-1 yenildi. Deneyimli hoca, o tarihten bu yana Cimbom'la 27 kez karşı karşıya geldi. Tudor, 2016-17 sezonunda biri Karabük'ün diğeri G.Saray'ın başında olmak üzere Trabzon'la iki kez karşılaştı. Karabük'le 4-0 kazanırken, Galatasaray ile 2-0 mağlup oldu.
Rıza Çalımbay: Çalışma zamanı
G.Saray maçı camiamız için çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, savaşacağız. Bazı oyuncularımızın sakat, bazılarının cezalı olması bizim için dezavantaj. Ancak biz maçı çevirebilecek güçte bir takımız. Derbiyi iyi bir sonuçla tamamlamak istiyorsak tempomuzu çok artırmamız gerekiyor. Böyle bir galibiyete camiamızın ihtiyacı var."
Tudor: Çok kritik viraj
"Bu maç Trabzonspor için çıkış maçı... Varlarını yoklarını ortaya koyacaklar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Çok hırslı ve agresif olacaklardır. Dikkatli olmak zorundayız. Derbiden daha zor bir maça çıkacağız, bunu aklınızdan çıkarmayın. Her zamankinden daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Aksi halde şampiyonluk yolunda büyük yara alırız."
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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