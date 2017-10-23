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0-0 biten derbide Janssen’in nizami golünü vermeyen Çakır G.Saray’ın iki, F.Bahçe’nin bir penaltısını es geçerken, Belhanda’ya ağır bir kararla ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. İki takımın kozları Valbuena ile Gomis’in etkisiz kaldığı maçta yardımcı hakem Tarık Ongun tribünden atılan yabancı maddenin yüzüne gelmesiyle yere yığıldı.
İki takımın golcüleri duruyor, adeta Cüneyt Çakır tek başına oynuyordu! 55'te meşin yuvarlak bu kez ceza alanında Neto'nun eline çarptı. Çakır yine penaltıyı vermeyerek G.Saraylılar'ı isyan ettirdi. 59'da bu defa top ceza sahasında Hasan Ali'nin koluyla temas etse de Cüneyt Çakır penaltıyı yine es geçti. Maçın önüne geçen, iki takım futbolcularını ve kulübelerini adeta çıldırtan Çakır, 73'te Belhanda'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek tartışmalı bir karara daha imza attı. Maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:52
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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