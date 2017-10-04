 3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!.. – Fotomaç – 04 Ekim 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!..

    3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!..

    İlk yedi haftası tamamlanan Süper Lig'de, üç büyükler içinde yeni transferlerden en fazla fayda sağlayan ekip olarak Galatasaray dikkatleri çekiyor.

    Sezona kadrosunu tamamen yenileyerek başlayan ve 10 yeni transfer yapan Sarı-kırmızılar, ligin transferde piyangoyu vuran ekibi oldu.
    Özellikle Mariano, Maicon, Fernando ve Gomis gösterdikleri başarılı perfomansla kısa zamanda taraftarların sevgilisi olurken, Galatasaray yedi haftalık periyodu lider olarak kapattı.

    Galatasaray'ın transferlerinin lig performansı;

    İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol
    Younes Belhanda - 7 - 619 dk - 1
    Badou Ndiaye - 7 - 575 dk
    Maicon - 7 - 630 dk - 3
    Fernando - 7 - 621 dk
    Feghouli - 4 - 139dk - 2
    Mariano - 7 - 604 dk
    Bafetimbi Gomis - 7 - 624 dk - 7
    Latovlevici - 3 - 176dk
    Jason Denayer - 4 - 35 dk
    Carrasco - Süre almadı

    BEŞİKTAŞ'TA PEPE ÇABUK ALIŞTI!
    Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona beş yeni transfer ile merhaba dedi. Özellikle dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katarak büyük sükse yapan Siyah-beyazlılar, hücum hattını da Lens ve Negredo gibi yıldızlarla takviye etti. Portekizli yıldız tecrübesi ve kalitesiyle farkını ortaya koymayı başardı. Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği İspanyol forvet Negredo ise henüz golle tanışmayı başaramadı.

    Beşiktaş transferlerinin lig performansı;

    İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol
    Alvaro Negredo - 7 - 210 dk
    Gary Medel - 4 - 232 dk
    Kepler Pepe - 7 - 630 dk - 1
    Jeremain Lens - 5 - 188 dk - 1
    Orkan Çınar - Süre almadı

    FENERBAHÇE GEÇ KALMASININ SIKINTISINI YAŞIYOR
    Aykut Kocaman ile yeniden yapılanarak sezona başlayan Fenerbahçe, transferlerin hazırlık kampına yetişememesinin sıkıntısını yaşadı. Özellikle Nabil Dirar ve Soldado'nun perfomansı Fenerbahçe'nin hocasını düşündürüyor.

    Fenerbahçe transferlerinin lig perfomansı;

    İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre- Gol
    Giuliano - 6 - 474 dk - 2
    Roberto Soldado - 5 -239 dk -
    Nabi Dirar - 5 - 301 dk - 1
    Janssen - 4- 274 dk - 2
    Mathieu Valbuena - 7 - 585 dk - 3
    Eljif Elmas - Lisans problemi nedeniyle süre almadı
    Carlos Kameni - 3- 270 dk - 3 (yediği gol)
    Mehmet Ekici - 3 - 181 dk -
    Mauricio Isla - 7 - 603 dk
    Luis Neto - 3 - 225 dk

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:33
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