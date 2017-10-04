3 BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU!..

Sezona kadrosunu tamamen yenileyerek başlayan ve 10 yeni transfer yapan Sarı-kırmızılar, ligin transferde piyangoyu vuran ekibi oldu.

Özellikle Mariano, Maicon, Fernando ve Gomis gösterdikleri başarılı perfomansla kısa zamanda taraftarların sevgilisi olurken, Galatasaray yedi haftalık periyodu lider olarak kapattı.



Galatasaray'ın transferlerinin lig performansı;

İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol

Younes Belhanda - 7 - 619 dk - 1

Badou Ndiaye - 7 - 575 dk

Maicon - 7 - 630 dk - 3

Fernando - 7 - 621 dk

Feghouli - 4 - 139dk - 2

Mariano - 7 - 604 dk

Bafetimbi Gomis - 7 - 624 dk - 7

Latovlevici - 3 - 176dk

Jason Denayer - 4 - 35 dk

Carrasco - Süre almadı

BEŞİKTAŞ'TA PEPE ÇABUK ALIŞTI!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona beş yeni transfer ile merhaba dedi. Özellikle dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katarak büyük sükse yapan Siyah-beyazlılar, hücum hattını da Lens ve Negredo gibi yıldızlarla takviye etti. Portekizli yıldız tecrübesi ve kalitesiyle farkını ortaya koymayı başardı. Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği İspanyol forvet Negredo ise henüz golle tanışmayı başaramadı.



Beşiktaş transferlerinin lig performansı;

İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre - Gol

Alvaro Negredo - 7 - 210 dk

Gary Medel - 4 - 232 dk

Kepler Pepe - 7 - 630 dk - 1

Jeremain Lens - 5 - 188 dk - 1

Orkan Çınar - Süre almadı

FENERBAHÇE GEÇ KALMASININ SIKINTISINI YAŞIYOR

Aykut Kocaman ile yeniden yapılanarak sezona başlayan Fenerbahçe, transferlerin hazırlık kampına yetişememesinin sıkıntısını yaşadı. Özellikle Nabil Dirar ve Soldado'nun perfomansı Fenerbahçe'nin hocasını düşündürüyor.



Fenerbahçe transferlerinin lig perfomansı;

İsim - Oynadığı maç - Aldığı süre- Gol

Giuliano - 6 - 474 dk - 2

Roberto Soldado - 5 -239 dk -

Nabi Dirar - 5 - 301 dk - 1

Janssen - 4- 274 dk - 2

Mathieu Valbuena - 7 - 585 dk - 3

Eljif Elmas - Lisans problemi nedeniyle süre almadı

Carlos Kameni - 3- 270 dk - 3 (yediği gol)

Mehmet Ekici - 3 - 181 dk -

Mauricio Isla - 7 - 603 dk

Luis Neto - 3 - 225 dk