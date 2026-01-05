SÜPER KUPA | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı anlatım için tıkla

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçı için geri sayım başladı. İki güçlü ekip, Turkcell Süper Kupa kapsamında finale çıkmak için mücadele edecek. Taraftarlar, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Dev karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar, maç öncesi gelişmeler ve yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kupa Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi bugün saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Hakemliğini Cihan Aydın'ın yapacağı mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Augusto.

Galatasaray maç günü paylaşımı

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Turkcell Süper Kupa 🗓️ Yarı Final ⚽ Trabzonspor 📆 05.01.2026 ⏰ 20.30 🏟️ Gaziantep Büyükşehir Stadyumu 📲 #GSvTS pic.twitter.com/xLV6C6RiFl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 4, 2026

Trabzonspor maç günü paylaşımı

BASIN TOPLANTISI

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşılaşacak Galatasaray ile Trabzonspor'un teknik direktör ve kaptanları düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Gaziantep Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında maçla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, birçok oyuncudan eksik bir şekilde Gaziantep'e geldiklerini aktararak, "3 oyuncunun durumu belli değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için çok değerli. Kimle oynarsak oynayalım, yarın kazanmak için oynayacak bir Trabzonspor olacak. Zor bir maç olacak. Yarınki maçtan beklentim, sakatlık olmaması. Önümüzde lig maçları var. Karşımızda da çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Dünyada her takımı zora sokacak oyuncuları var. Duygu olarak ne durumda olursak olalım, çalıştığımızı sahada görmek istiyorum. Pes etmeden bunu yapmamızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa takvimi sebebiyle kamp yapamadıklarını aktaran 48 yaşındaki teknik adam, "Geçen senenin başarılı takımlarından biri olarak ödüllendirilmemiz gerekiyordu ama cezalandırıldık. Dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanla birkaç günü yoğun geçirdik. Galatasaray maçı için mevcut oyuncularımızla en uygun 11'i bulmaya çalıştık. Neler yapabileceğimize çalıştık." şeklinde konuştu.

NWAKAEME: "MAÇI KAZANIP FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Bordo-mavili futbolcu Anthony Nwakaeme, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eksik oyuncularımız var. Trabzonspor formasının sahada olması önemli. Yarın Trabzonspor formasını giyecek herkes çok iyi mücadele edecektir. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu kupayı kazanmak. Trabzonspor, mücadele ettiği her organizasyonda kupa kazanmak ister. Maçı kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncu, bir süredir takımla çalıştığını vurgulayarak, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. Hocamız ve sağlık ekibimiz de bana yardımcı oluyor. Elbette yüzde yüz hazır değilim. Yine de hocamız bana şans verirse oynamak isterim. Dört gözle bu maçı bekliyorum." dedi.