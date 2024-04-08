Başladı ve bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktı. Günlerdir sonucu merakla beklenen karşılaşmaya sarı-lacivertliler, U19 Takımı'yla geldi. İlk vuruş Galatasaray tarafından yapıldı. Fenerbahçeli yönetici bu sırada 4. hakemin yanına geldi ve maç durduğu anda sahadan çekileceklerini söyledi. Ardından sarı-kırmızılılar, 49. saniyede Mauro İcardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, santra için orta sahaya geldi ve ardından teknik heyetin kararıyla 2. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

MADDE 22'YE GÖRE HÜKMEN MAĞLUBİYET

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip, Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Artık gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. TFF, öncelikle raporları bekleyecek. Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulu'na gidecek. Madde 22'ye göre Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak ve madde 26'ya göre de sonuç tescil edilecek. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Süreç sona erince kupa Galatasaray'a gönderilecek ve sarı-kırmızılılar, ilk iç saha maçında Süper Kupa'yı havaya kaldıracak

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKi

F.Bahçe'nin Süper Kupa maçına U19'la çıkması ve sahadan çekilmesi sarı-lacivertli futbolseverleri çıldırttı. Sosyal medyada başkan Ali Koç'a büyük tepki vardı. Taraftarlar; "U19 takımı çocuklarına sabah maç oynatıp, uçağa bindirip buraya getirdi, birde çocuklara 150 milyon euroluk kadrodan gol yedirtti. En kısa zamanda senden kurtulalım inşallah.", "Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en başarısız en uğursuz başkanı Ali Koç, defolup gitmelidir. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle rezalet görmedi.", "Yeter artık git, bize yeni kan lazım.", "6 senede yaşatmadığın rezalet kalmadı, defol git" mesajlarını paylaştılar.

DiK DURACAĞIZ

Fenerbahçe, Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden, dünyanın en büyük spor kulübü olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

HEDEFIMIZ VAR

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, "Ülkemizin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ilerliyoruz. Bütün kupalarımız Avrupa'da olsun, mayısa kadar ilerleyelim isteriz çünkü buna ihtiyacımız var. Biz de çeyrek finaldeyiz ve hedefimizde kupayı almak var'' dedi.

SEREMONİDE TOKALAŞMADILAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı'nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı'nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

ÖNCE DEREAĞZI SONRA URFA

Fenerbahçe U19 Takımı, dün önce Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor'u konuk etti. 12.00'deki maçı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, ardından 16.30'da havalimanından Şanlıurfa'ya hareket etti ve saat 18.05'te kente indi. Ardından stada geçen Fenerbahçeli genç oyuncular, saat 21.30'da da Süper Kupa maçı için Galatasaray'ın karşısına çıktı.