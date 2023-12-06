Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladı.

Maç biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu.