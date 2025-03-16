Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

ATAKAŞ HATAYSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Atakaş Hatayspor: Visar, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Bilal, Aboubakar

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Radakovic, Tolga, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Koita, Rodrigues, Manaj

ATAKAŞ HATAYSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.