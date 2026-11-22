Süper Lig'in 12'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Palut, ''İlk önce maçın geneline baktığımız zaman 2-0 öncesi ya da sonrası olarak değerlendirmeden, oyunu Beşiktaş'a verdiğimiz periyotlar son derece azdı. Bu en çok ne zaman oldu diye soracak olursanız 75'ten sonra olmaya başladı. Bazı bölgeler için oyuncu değiştirmek zorundaydık ama devam etmek durumunda kaldık. Oyuncularımızı sonuna kadar belki ekstra yerde kullanmak noktasında devam ettik. Son 10-15 dakikanın dışında oyunun hiçbir bölümü dediğim gibi Beşiktaş'ın elinde değildi. Ama futbolda gol, goller inanılmaz değerli. Golleri çıkarırsak kötü değildi demek de doğru değil. Çünkü gol de sonuçta bir beceri işi ve bir şekilde Beşiktaş bu noktada daha başarılıydı. Daha çok önde baskıyla oynamak istedik. Sadece ilk yarı Trossard ve Ndidi'nin yapmış olduğu rotasyonlar; Trossard içeri, Ndidi onun boşalttığı yere koşması biraz aslında bizi paylaşımda zora düşürdü. Ama dediğim gibi kötü iki tane gol yedik. Onun dışında dengeli bir ilk yarıydı. Girişimlerimiz vardı. Ama 2-0'dan sonra en azından bu dengeli oyunun karşılığını Dompe'nin ekstra golüyle aldık ve içeri daha bir motivasyonla girdik. Çünkü risk aldıkça daha tehlikeli olabilecek bir takım. 2-1 bizi daha dengede tuttu. İkinci yarı zaten 45'le 60 arası büyük bir oyun üstünlüğü vardı. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. İyi bir dakikada da golü bulduk. Coşkumuzu korumamız, üstüne de koymamız gerekirdi" diye konuştu.

'BECERİ ÖNEMLİ'

Beşiktaş'ın başarılı olduğunu belirten Palut, "Maçın olması gereken skoru sahadaki mücadeleye göre bu değildi. Takımım en azından 1 puanı hak etmişti. Ama sadece bunu 2-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon olarak da söylemiyorum. 75'e kadar olan bölümle alakalı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi gol atma becerisi önemli ve Beşiktaş bugün o noktada bizden daha başarılıydı. Belki bizden daha başarılı oldukları tek parametre son vuruş ve bitiricilikti. Bunu da kabul etmek lazım. Oyuncularımın emeğine gerçekten bugün üzüldüm. Çok çabaladılar. Bazı oyuncular yorulmalarına rağmen maçı taşımaya çalıştılar. Onlar adına üzgünüm. Beşiktaş tarafından baktığım zaman da evet kazandılar. Onları tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.