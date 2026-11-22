İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Hull City, sahasında Brighton'ı 2-0 mağlup etti.
MKM Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde 8 maçtır kazanamayan Hull City, ikinci sıradaki Brighton'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Brighton'ın topa sahip olduğu maçta kaleci Konstantinos Tzolakis'in kritik kurtarışlarıyla skorun değişmesine izin vermedi.
Konuk takım, 89. dakikada Costa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Hull City, 90+2 ve 90+5. dakikalarda Oliver McBurnie'nin attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 14'e çıkardı. Brighton ise 22 puanda kaldı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, karşılaşmayı Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izledi.