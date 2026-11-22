Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart Beşiktaş derbisi öncesinde gündeme oturdu. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan ihraç edilen deneyimli teknik adam, 13. haftadaki derbi öncesi cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı yönetim ise karara itiraz edeceğini duyurdu. Peki, Okan Buruk Beşiktaş maçında cezalı mı, neden kırmızı kart gördü? Cezası iptal edilecek mi, kaç maç yok? İşte ayrıntılar...

OKAN BURUK BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI MI?

Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü, mevcut karar değişmediği takdirde 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün karara itiraz etme kararı alması nedeniyle gözler disiplin sürecine çevrildi.

OKAN BURUK NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde hakem kararına itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü. Deneyimli teknik adam, bitiş düdüğünden sonra ise hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılarak kırmızı kart gördü.

Okan Buruk, ikinci sarı kartın hakemin elini sıkmaması nedeniyle gösterildiğini açıkladı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART İÇİN NE DEDİ?

Galatasaray'ın 22 Kasım'da yayımladığı açıklamada Okan Buruk, Samsunspor maçında yaşananları değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından dördüncü hakemin ve yardımcı hakemin elini sıktığını belirten Buruk, orta hakem Ali Şansalan'ın yanından geçerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Daha sonra hakemle görüştüğünü aktaran deneyimli çalıştırıcı, ikinci sarı kartın gerekçesinin el sıkışmaması olarak kendisine iletildiğini ifade etti.

Okan Buruk: "Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum."

Tecrübeli teknik adam, hakemlere yönelik herhangi bir saygısızlık yapmadığını savundu.

GALATASARAY, OKAN BURUK'UN CEZASINA İTİRAZ EDECEK Mİ?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kırmızı kart kararına tepki gösterdi.

Kararı haksız bulduklarını belirten Güneş, PFDK ve Tahkim Kuruluna gerekli başvuruları yapacaklarını duyurdu. Kulüp yönetimi, Okan Buruk'a gösterilen ikinci sarı kartın ve buna bağlı kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini istiyor.

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasında kulübede bulunması, mevcut durumda mümkün görünmüyor.

Ancak 22 Kasım 2026 itibarıyla bu olayla ilgili nihai disiplin kararı ve varsa ek cezanın süresi netleşmiş değil. Galatasaray'ın itiraz sürecinde yaşanacak gelişmeler, tecrübeli çalıştırıcının derbideki durumunu belirleyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Maç: Beşiktaş-Galatasaray

Tarih: 30 Kasım 2026 Pazartesi

Saat: 21.00

Organizasyon: Trendyol Süper Lig 13. hafta

Okan Buruk'un derbide kulübede bulunup bulunamayacağı, kırmızı kart kararına ilişkin disiplin ve itiraz sürecinin sonucuna bağlı olacak.