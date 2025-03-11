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Haberler Sivasspor Net Global Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor

Net Global Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Hatayspor maçında çok dikkatli olmalıyız. Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 17:24
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Net Global Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Mutlaka seri yapmamız gerekiyor

Ligde Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-1 kazanarak moral kazanan Sivasspor, pazar günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce başta taraftar olmak üzere oyuncu arkadaşlarımızla dahil maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler, oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor. Maçlarımızla destek olarak arkadaşlar bunları yaparsa biz istediğimiz yere gelebiliriz. Çünkü işimiz kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zor bir zamandayız. Onun için her şeyimize dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TEK DÜŞÜNCEMİZ 3 PUAN'

Hatay maçının zor olacağını ifade eden Çalımbay, "Şimdi oynayacağımız Hatayspor maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay bir maç değil. Zor bir maç, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim de sezon başı çalıştığımız iyi bir takım gerçekten. Onun için, orada çok dikkatli olmalıyız. Orada bizim mutlaka 3 puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor, kaostan çıkmamız için. Ben inanıyorum. Oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız maçta da gördüğünüz gibi ondan öncesi de dahil en az 7-8 tane sakatımızın olması. Şu anda tek stoperimiz var, ona göre de takımımızı yapmaya çalışıyoruz. O da bizim için bir şanssızlık, bir dezavantajı ama onu biz mazeret kabul etmiyoruz. Çünkü sakatlık her zaman olabilir. Her şey olabilir, eksik de olabiliriz. Ama ne olursa olsun her şeyimizi verip oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz o" diye konuştu.

Göztepe maçında sakatlanan Manaj ve Simic'in durumlarının iyi olduğunu belirten Çalımbay, "Bir sonraki gün çıkacaklar antrenmanlara, büyük ihtimalle de ikisi de oynayabilirler, görev verirsek. Bir şeyleri yok gibi şu anda" ifadelerini kullandı.

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