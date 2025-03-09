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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'dan Simic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Net Global Sivasspor'dan Simic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Göztepe maçında takım arkadaşıyla çarpışarak kafa travması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldıran Net Global Sivassporlu futbolcu Veljko Simic, hastaneden taburcu edildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 21:11
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Net Global Sivasspor'dan Simic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Net Global Sivasspor Kulübü, Göztepe maçında takım arkadaşıyla çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcu Simic ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuz Veljko Simic, Göztepe ile oynadığımız maçın 28. dakikasında takım arkadaşımız Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuza, sağlık ekibi tarafından sahada ilk müdahale yapılmış ve ardından ambulans ile Medicana Sivas Hastanesi'ne götürülmüştür. Hastanede yapılan kontrollerde Simic'in beyin tomografisinde bir bulguya rastlanmamış, ancak alın ve kaş bölgesindeki ciddi açılma nedeniyle dikiş atılmıştır.

Gerekli tetkikleri tamamlanan ve bir süre gözlem altında tutulan sporcumuz, daha sonra taburcu edilmiştir."

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