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Haberler Sivasspor 3. Çalımbay dönemi başladı

3. Çalımbay dönemi başladı

Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıklayan düşme hattındaki Sivasspor, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay’ı 3. kez tekrar getirdi

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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3. Çalımbay dönemi başladı

Sivasspor'da 3. Rıza Çalımbay dönemi başladı. Yiğidolar, Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu. Yapılanaçıklamada özetle, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür. Geçmişte iki farklı dönemde kulübümüzde toplam 7,5 yıl görev yaparak, takımımızı Süper Lig'de, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır" denildi. Son olarak 2019-23 arasında Sivasspor'u çalıştıran Çalımbay daha sonra Beşiktaş ve Hatay'ın başına geçmişti.

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