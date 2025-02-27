Türk futboluna yapılmış bir hakaret

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, yabancı hakem istemediklerini açıkladı. Eken, özetle şunları söyledi: Türk futbolunun kaderi, yabancı hakemlerin insafına bırakılacak kadar değersiz değildir! Hakemlerimize güvenmeyip çözümü yabancılarda aramak, sadece hakemlerimize değil, tüm Türk futboluna yapılmış bir hakarettir. Hakem hatalarından en çok mağdur olmuş kulüplerden birinin başkanı olarak şunu net ifade ediyorum: Çözüm, Yabancı Hakem değil; aksine, değerlerimize sahip çıkmaktır! Bu nedenle, bu uygulamayı reddettiğimizi ve bundan sonra maçlarımızda yabancı hakem istemediğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyorum.