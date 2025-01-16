Manaj’ın sürecini takip ediyoruz

Ömer Erdoğan, Arnavut yıldız golcüleri Rey Manaj'a Beşiktaş'ın ilgisinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sözleşmesini uzattık ve bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Resmi teklif geldiğini duymadım. Manaj'la ilgili olarak o süreci de hassasiyetle takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

1-2 oyuncu daha alacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadroya kattıklarını belirten Erdoğan, "1 veya 2 oyuncuyu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var hatta görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.