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Haberler Sivasspor

Sivasspor 2 maç aradan sonra galip geldi!

Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Yiğidolar ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 14:14
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Sivasspor 2 maç aradan sonra galip geldi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Ligde sezona sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı maçla başlayan, ilk galibiyetini 2. haftada deplasmanda Bellona Kayserispor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada evinde ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Sivasspor, 5. haftada dün sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Sivasspor, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

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