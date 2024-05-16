Haberler Sivasspor 7’den 70’e haydi maça

7’den 70’e haydi maça

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, herkesi Karagümrük maçına çağırdı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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7’den 70’e haydi maça
Final gibi maçta Karagümrük'ü ağırlayacak Gaziantep FK'de Başkan Memik Yılmaz, şehirden destek istedi. Başkan Yılmaz, "Adana Demirspor galibiyetinin anlam kazanması için Karagümrük'ü de yenmeliyiz. Evimizde oynayacağız ve bu maçı kazanmak bu şehir için üç puandan daha fazlası demek. Gaziantep şehri de bu maçı kendi evlatlarının maçıymış gibi görerek yanımızda olması gerekiyor. 7'den 70'e herkesi stadyuma bekliyoruz. İnşallah futbolcularımızın yine gerekeni yaparak bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılacaklarına gönülden inanıyorum. Lütfen bizi bu maçta yalnız bırakmayın, birlikte savaşalım birlikte kutlayalım" diye çağrıda bulundu.
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