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Sivasspor’a Hakan Arslan'dan kötü haber

Sivasspor, orta saha oyuncusu Hakan Arslan’ın sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Arslan, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:02
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Sivasspor’a Hakan Arslan'dan kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. 35 yaşındaki deneyimli futbolcu Hakan Arslan'ın, sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiği açıklandı. Arslan, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahamızda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanan futbolcumuz Hakan Arslan'a gerçekleştirilen kontrollerde sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor formasıyla 16'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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